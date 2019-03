Boeing hard onderuit op beurs na ramp Ethiopië

Ook Corendon Dutch Airlines krijgt later dit jaar en volgend jaar de beschikking over twee Boeing 737 Max-toestellen. Het eerste toestel wordt in mei afgeleverd. In april volgend jaar volgt een tweede. Die bestelling gaat gewoon door, ondanks de ramp van gisteren. ,,We hebben nog steeds vertrouwen in het toestel. Als airline houden we het onderzoek nauwlettend in de gaten. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en of het aan het toestel lag of aan de piloten. Het ongeluk van gisteren heeft in ieder geval geen effect op de bestelling die we hebben uitstaan”, aldus een woordvoerder van Corendon. KLM heeft geen toestellen van het type in gebruik. Luchtvaartmaatschappijen die volgens Boeing al wel vliegen met de 737 Max zijn onder meer Icelandair, Norwegian Air en LOT Polish Airlines.