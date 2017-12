Boek 'Mam, vertel eens' gaat naar Amerika

Quote Ik raakte in paniek, ik wilde haar nog zo veel vragen Elma van Vliet ,,Toen mijn moeder heel erg ziek werd, dacht ik dat ze niet lang te leven zou hebben. Ik had er nooit over nagedacht, het moment waarop mijn moeder er niet meer zou zijn. Ze moest er bij zijn op alle momenten, om te zien hoe ik carrière zou maken, kinderen zou krijgen. Ik raakte in paniek. Ik wilde haar nog zo veel vragen.’’



Zo begint het verhaal van Elma van Vliet uit Delft, die gedreven door de angst te verliezen alle vragen aan haar moeder op een rijtje zette. Wat beleefde haar moeder zelf allemaal toen ze jong was, en hoe is het om Elma’s moeder te zijn?

Zo kwam ze erachter dat haar moeder zoveel meer was dan alleen de moederfiguur in een leven dat om haar dochter draaide. Als jonge vrouw was ze avontuurlijk, net als Elma. Dat haar moeder samen met haar zus op vakantie naar Italië ging, daarvan had de Delftse geen idee. Net zo min kende ze de anekdote achter die keer, dat Elma als klein meisje in haar eentje naar school mocht lopen. ,,Ik voelde me zo stoer en volwassen. Dankzij het boek kwam ik erachter dat mijn moeder me liet gaan, maar wel achter me aan liep. Steeds wanneer ik omkeek verborg zij zich achter een boom.’’

Voorlopig sluitstuk

De veiligheid die haar moeder in het geniep bood, ontroert Elma nog steeds. Net zoals zo veel andere antwoorden in het boek, dat een completer beeld van haar moeder gaf. Nog elke dag koestert ze wat ze elkaar hebben kunnen vertellen, dankzij het boek. Samen met haar moeder, want die overleefde de ziekte om al die hoogtepunten mee te maken, die Elma zo graag met haar wil delen. Hun relatie is verdiept , nu alles wat onuitgesproken was is gezegd. ,,Ik ontdekte door mijn vragen wie mijn moeder was en wie ze werd.’’

Een voorlopig sluitstuk. Want alles wat was bedoeld voor hen tweetjes en de generaties na hen, bleek te mooi om voor zichzelf te houden. ,,Toen het boek af was, zie iemand tegen me dat het egoïstisch zou zijn het voor mezelf te houden. Zo kwam ‘Mam, vertel eens’ er, in 2004.’’ Van Vliet dacht terug te gaan naar haar baan bij een telecommaatschappij, de carrière waar ze vanaf haar studie zo druk mee was. ,,Toen kreeg ik een brief van een meisje dat het boek gezien had. Hartstikke leuk, zo’n boek voor moeders, schreef ze, maar ik heb een moeder die helemaal niet zo leuk is. Ik heb maar één held, en dat is mijn vader.’’

Volledig scherm 'Mam, vertel eens' en 'Oma, vertel eens' gaan naar Amerika. © Guus Schoonewille

Het bleek de geboorte van een succesvolle boekenserie, een bedrijf ook, dat inmiddels wereldwijd opereert. Duitsland en Denemarken kennen de boeken uit Nederland al langer, nu volgt ook een Engelstalige versie. Eerst zijn Amerikaanse moeders en oma’s aan de beurt – ook Oma, vertel eens gaat de oceaan over – daarna moeten alle Engelstalige landen volgen.