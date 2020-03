Boekenwalhalla in Amsterdam: snuffelen in 25.000 eeuwenoude boeken

Man steekt auto van broer in brand: ‘Zonder de drank, had ik het nooit gedaan’

13:06 Een 47-jarige man uit Papendrecht is veroordeeld tot 180 dagen celstraf omdat hij met oud en nieuw het Fordje van zijn broer in brand had gestoken. Van de straf zijn 164 dagen voorwaardelijk, zodat de man niet terug de cel in hoeft.