Boer Bert nooit meer de oude na tractorongeval na boerenprotest: ‘In hoekje janken lost niks op’

Marco zamelt illegaal vuurwerk in: oudere dame zorgt voor klapper van de dag

Normaal gesproken zijn ze in te huren voor het veiligstellen van explosieven. Maar Leemans Speciaalwerken uit Vriezenveen kreeg deze week de opdracht illegaal vuurwerk op te ruimen in De Bilt. Een ochtend in het kielzorg van Marco Velding. Met een oudere dame hem een heuse klapper oplevert.

30 december