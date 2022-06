Boer ernstig bedreigd, minister zegt bezoek af: ‘Dit raakt echt de veiligheid, vrees dat er wat gebeurt’

Dorp leeft mee na mishande­ling geliefd paard: ‘Buren houden de wei met verrekij­kers in de gaten’

Een 26 jaar oude merrie, in mensenjaren vergelijkbaar met een 75-plusser, op klaarlichte dag met een mes te lijf gaan aan de Buitenom in Piershil. Eigenaresse Tineke Booij kan nog steeds moeilijk geloven dat het haar paard Ozzy afgelopen vrijdagmiddag daadwerkelijk is overkomen. Maar zowel de dierenarts en politie laat er geen misverstand over bestaan: deze wonden komen niet van een blikje in de wei of kapotte afrastering; dit is mensenwerk geweest.

