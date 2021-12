Boer Jan is trots op zijn kudde rendieren: ‘Ze zijn ontzettend volgzaam’

Oké, Rudolf met zijn rode neus kent iedereen wel. Maar de rest? ,,Vixen, Prancer, Dancer, Comet, Cupid, Blitzen, Donder en Dasher ”, somt Jan Groot Roessink de ‘acht dames’ op die samen met Rudolf de slee van de kerstman trekken.



Boer Jan is een kenner, want hij is de trotse houder van de enige rendierkudde in Nederland. Kudde is misschien een wat groot woord in vergelijking met de kuddes in Lapland die vaak meer dan 10.000 dieren omvatten, maar het zijn er toch mooi veertien.