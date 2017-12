Boer moet stank inperken of dwangsom betalen

Quote Er zijn honderden vergelijkbare zaken waarbij mensen nu naar de rechter kunnen stappen Mr. Valentijn Wösten De rechter heeft de boer ook opdracht gegeven om binnen een halfjaar de stank binnen de perken te brengen. Doet hij dat niet, dan raakt hij een dwangsom van maximaal 50.000 euro kwijt.



De zaak is opmerkelijk omdat de varkenshouder wel een geldende milieuvergunning heeft. Dat beschermt hem echter niet tegen deze schadeclaim. En dat is baanbrekend, zegt mr. Valentijn Wösten, die in heel Nederland rechtszaken tegen veehouders heeft lopen en die ook de bewoners in Hengelo bijstond. ,,Er zijn honderden vergelijkbare zaken waarbij mensen nu naar de rechter kunnen stappen."



Een groep van zeventien buren voeren al tien jaar strijd met veehouder Roel Hakvoort. Zij verwijten hem dat hij te weinig doet om de stank te beperken. Ze stellen dat ze de was niet buiten kunnen hangen, in de zomer niet buiten kunnen zitten en 's nachts de ramen gesloten moeten houden. Drie van de zeventien buren die de rechtszaak aanspanden, hebben recht op schadevergoeding, stelt de rechter. De andere omwonenden zitten op grotere afstand. De hinder die zij ondervonden, bleef onder de norm.

Hoger beroep

De hoogte van het bedrag moet nog worden vastgesteld. Dat kan in onderling overleg, maar het is ook mogelijk dat de rechter er opnieuw aan te pas moet komen. Wosten zegt dat het al gauw om tienduizenden euro's zal gaan. Veehouder Hakvoort wil inhoudelijk niks over de zaak zeggen. Hij kondigt wel aan dat hij in hoger beroep gaat.

De rechtbank heeft zelf geen speurneuzen op pad gestuurd om te ruiken hoe erg het stinkt. De overlast is berekend aan de hand van een model, waarin het aantal varkens, het type stal en maatregelen om de stank te beperken moeten worden ingevoerd. Daaruit bleek dat de normen werden overschreden. De veehouder stelde dat hij in werkelijkheid minder varkens hield, waardoor de stank binnen de perken zou zijn gebleven. Maar de rechter vond dat hij dat niet hard kon maken en schoof dat argument opzij. Hakvoort kan technische maatregelen nemen om de overlast terug te dringen, of minder varkens gaan houden.

Stank accepteren

Nederland is sinds 2007 wettelijk op het gebied van geurhinder in tweeën gedeeld. In gebieden met veel veehouderijen is in het buitengebied meer stank toegestaan dan in de rest van het land. Een groot deel van Gelderland valt onder de gebieden waarin mensen meer stank moeten accepteren. Ook Brabant valt daar onder.