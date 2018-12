Boer Steffi koos Kevin gelukkig niet...

,,De revalidatie verliep goed, maar ik was nog veel thuis. Gauw moe. Op een dag zette ik de tv aan en toen kwam Steffi in beeld. Ik heb er nog even over gedubd, maar toen ben ik er goed voor gaan zitten. Vroeg mij af waarom zo'n mooie vrouw zo onzeker is over zichzelf. Ik vond haar meteen lief. Dat schreef ik ook in mijn brief. Op perkament. Het moest opvallen.”



Kevin weet het nog uit zijn hoofd, dus met die revalidatie gaat het goed: ‘Toen ik jou zag, voelde ik iets wat ik al twee jaar niet meer gevoeld heb. Stiekem hoop ik iets van jou te horen.’