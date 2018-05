Boer Zoekt Gelijk: Frans uit De Lutte voelt zich te grazen genomen

2 juli 2015 was voor melkveehouders een cruciale dag. Het was de peildatum waarop de overheid fosfaatrechten toekende aan boeren. Die fosfaatrechten waren gekoppeld aan het bedrijf waarop de koeien en het jongvee op dat moment waren geregistreerd en niet aan de eigenaar van het vee. Boer Frans Zanderink - bekend van het tv-programma Boer Zoekt Vrouw - had op die datum zijn jongvee al twee jaar gestald bij dorpsgenoot Jan Duivelshof in De Lutte.

In Duivelhofs ‘pension’ stonden destijds 22 kalveren, 31 pinken/vaarzen en 12 melkkoeien van Zanderink, die ooit bekend werd door het programma ‘Boer zoekt vrouw’. Zanderink had er zijn jongvee tijdelijk gestald, omdat hij zelf een nieuwe stal aan het bouwen was. Zanderink betaalde Duivelshof 1,50 euro per dier per dag voor de verzorging. Maar het niet in eigen huis hebben van zijn eigen vee, had grote gevolgen voor Zanderink.

160.000 euro

De fosfaatrechten werden toegekend aan Duivelshof: 890 kilo. De rechten hebben nu een waarde van circa 160.000 euro, zo betoogde Didier Fransen, de advocaat van Zanderink, maandag in het kort geding dat was aangespannen tegen boer Duivelshof. Het verweer van Duivelshof kwam er op neer, dat Zanderink gewoon pech heeft gehad dat juist zijn jongvee zich op de peildatum op zijn bedrijf bevond.

Raadsvrouw José Jochemsen van Duivelshof wierp Zanderink voor de voeten, dat hij van de peildatum had kunnen weten en dat Zanderink regelmatig te laat zou hebben betaald en zijn eigen vee niet goed zou hebben verzorgd. Dat schoot bij Zanderink in het verkeerde keelgat: „Als ik van de peildatum had geweten, had ik mijn vee een dag van tevoren weggehaald bij Duivelshof en bij mij in de keuken gezet. En wat een stemmingmakerij, dat ik mijn beesten niet goed zou verzorgen en wanbetaler zou zijn.”