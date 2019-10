Boeren bezetten vanaf volgende week woensdag meerdere dagen Binnenhof

Woensdag doen ze eerst rijksgezondheidsinstituut RIVM in Utrecht aan, zo maakt zegsman Marc van den Over van actiegroep Farmers Defence Force desgevraagd bekend. De boeren gaan met trekkers al ’s ochtend vroeg op pad, dus te verwachten is dat het net als vorige week weer tot een verkeersinfarct zal leiden.

Geheim

Voor de actie, die tot nu toe geheim was gehouden, zijn naast de boeren ook vissers, burgers en mensen uit de bouw opgeroepen. Vanuit de bouwsector hebben zich al demonstranten gemeld, hoewel koepelorganisatie Bouwend Nederland niet achter de actie staat. ,,Wij kunnen met de toezeggingen van het kabinet over het stikstofbesluit voorlopig uit de voeten", stelt woordvoerder Richard Massar. De boeren kunnen dat niet. Ze zeggen niet te kunnen leven met het feit dat het kabinet boerenbedrijven wil saneren om zo de uitstoot van stikstof terug te dringen. Ook eist Farmers Defence Force een betere vergoeding voor nertsenfokkers, die over enkele jaren uit Nederland verdwenen moeten zijn en daar volgens de actiegroep nu maar amper voor gecompenseerd worden. ,,En we willen geen vee hoeven inleveren", stelt Van den Oever.

Kamperen

De actievoerders is gevraagd volgende week voldoende eten, warme kleding en slaapgerei mee te nemen, omdat Farmers Defence Force net zo lang op het Binnenhof wil blijven tot de eisen zijn ingewilligd. ,,Want we zijn het meer dan zat.”



Bij de actiegroep melden zich dagelijks nieuwe leden aan. Op de besloten facebookgroep van de actievoerders zijn al zo'n 35.000 mensen aangemeld. De verwachting is dat de protestactie woensdag veel groter zal zijn dan die van vorige week. ,,We krijgen er dagelijks duizend sympathisanten bij.”



Farmers Defence Force organiseerde samen met de actiegroep Agractie van Edenaar Bart Kemp de actie van vorige week, maar houdt de actie van komende woensdag alleen. De actiegroepen werden het niet eens over de nieuwe strategie. Agractie heeft ook nieuwe acties in voorbereiding, maar pas over vier tot zes weken.