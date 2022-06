Boeren blokkeren distributiecentrum Albert Heijn in Geldermalsen met tractoren

Goud altijd aangeven en geen kunst ouder dan 100 jaar: hier moet je op letten bij souvenirs

De mini Spaanse gitaar die op de Ramblas in Barcelona nog zo schattig leek, belandt een paar jaar later als made-in-Chinaprul in de container. Zonde. Aan wat voor aandenken beleef je plezier? En wat mag je eigenlijk meenemen?

