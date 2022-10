,,Remkes steekt ons een mes in de rug en jij zegt dat we hem moeten knuffelen. Hoe kun je dat nou doen?” De boerin achterin de zaal is in tranen. Ze houdt de microfoon stevig vast.



Haar bedrijf staat bij een beschermd natuurgebied en is mogelijk één van die vijfhonderd piekbelasters waarvan Johan Remkes woensdag adviseerde dat die binnen een jaar op de schop moeten. Of ze dringen hun uitstoot flink terug, of ze moeten verkassen of ze moeten ermee stoppen, in het uiterste geval gedwongen.