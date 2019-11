Boeren en bouwers gaan ’s nachts patrouilleren: ‘Met minimaal honderd man rijden we rond’

Dat zegt bestuurder Jelco Beijer van actiegroep Grond in Verzet. ,,Met twee man per voertuig rijden we de hele nacht rond door heel Gelderland.’’



Volgens Beijer stappen ook in alle andere provincies boeren en bouwers in de auto. De duo’s houden boerenerven in de gaten en betreden die als het nodig is om te zien of er activisten aanwezig zijn. ,,Ook als er busjes rondrijden met bijvoorbeeld opvallend veel mensen erin, kijken we wat ze precies gaan doen’’, aldus Beijer.