Boeren en bouwers weer op pad: duizenden trekkers door het hele land verwacht

Lekker Makkelijk Hoe moet dat, in een huis zonder schoor­steen?

19:02 Nynke de Jong, Hanneke Hendrix en Alex van der Hulst schrijven per toerbeurt over zaken die het leven van jonge ouders gemakkelijker moeten maken. Kinderen zitten met zo veel vragen over Sinterklaas dat het tijd werd voor nieuwe liedjes. Hanneke werkte mee aan een cd én een voorstelling.