Boeren in Bladel krijgen massaal drugsbrieven: ‘Mijn cliënt zoekt ruimte voor hennepplanten’

Geen versluierd taalgebruik, maar juist recht voor z'n raap. In een brief die gisterenmiddag in het buitengebied van Bladel in de bus viel, werden bewoners gepolst of er bij hen plek is voor een hennepkwekerij. In ruil worden lucratieve huursommen beloofd. Wie 100 vierkante meter schuur heeft, kan in drie maanden tijd 16.000 euro verdienen.