Boeren leven in angst voor ruiming van tienduizenden kippen om vogelgriep: ‘Verschrikkelijk om mee te maken’

Pluimveebedrijven aan de Zwaanheuvelstraat in Boven-Leeuwen werden al twee keer eerder geruimd vanwege vogelgriep in de buurt. Nu vlakbij in Altforst een kippenbedrijf is besmet , dreigt een nieuw drama voor de ondernemers.

Om tien voor half twee draait een tankwagen behoedzaam het erf op van een kippenbedrijf aan de Woerdsestraat in Altforst. Het is er één van Jongeneel, en die wil je als pluimveehouder niet in de buurt zien.

Het transportbedrijf is gespecialiseerd in het vervoer van kooldioxide. Daarmee vergassen ze kippen, wanneer ergens de vogelgriep is vastgesteld.

Gele pakken

Even daarvoor zijn de mannen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op het erf al begonnen met de noodzakelijke voorbereidingen voor het ruimen van bijna 36.000 kippen. In gele pakken lopen ze over het terrein met een groot aantal oude schuren, met achterin de grootste en de hoogste.

De voorbereidingen voor het ruimen van alle kippen op het pluimveebedrijf in Altforst zijn in volle gang.

Peter Boumans van de gemeentelijke buitendienst zet aan de kant van de Peperkoekweg ondertussen nog wat extra hekken met een inrijverbod neer. Huis-aan-huis gooit hij dichte enveloppen in brievenbussen, waarin bewoners de toestand wordt uitgelegd.

Nagelbijten

Het zijn beelden die ze ruim een kilometer verderop niet ook voor de deur willen zien. Aan de Zwaanheuvelstraat, nét in Boven-Leeuwen, kennen ze de gesel van de vogelgriep maar al te goed. Het handjevol pluimveebedrijven daar werd in 2003 ook al geruimd. En nog geen vier jaar geleden waren ze wéér de klos.

Wat is vogelgriep eigenlijk? Vogelgriep is een zeer besmettelijke ziekte die bij pluimvee- zoals kippen, eenden en kalkoenen - en bij onder meer duiven en zwanen voorkomt. Het wordt veroorzaakt door griepvirussen. Het kan leiden tot sufheid, benauwheid, tranende ogen en opgezette kelen bij vogel, het verkleuren van de kam en ook tot overlijden. Het verspreidt zich via direct contact, door de lucht of via besmet materiaal zoals mest, maar niet via de eieren of het eten van kippenvlees. Kunnen mensen ook vogelgriep krijgen? In zeer zeldzame gevallen wel, maar volgens rijksgezondheidsdienst RIVM alleen ‘als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen’. De verschijnselen zijn meestal mild en lijken op een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten, en soms oogontsteking. Volledig scherm Ruimers in gele pakken aan het werk op het terrein van het met vogelgriep besmette kippenbedrijf in Altforst. © Eveline Van Elk In 2003 overleed een 57-jarige dierenarts aan een ernstige longontsteking en werd in de longen het vogelgriepvirus aangetoond. Veel griepvirussen, ook de vogelgriep, kunnen zich zodanig ontwikkelen dat zij een grootschalige griepuitbraak onder mensen kunnen veroorzaken, waarschuwt het RIVM. Komt vogelgriep vaak voor? Tussen februari en april van dit jaar werd ook tijdelijk al een ophokplicht ingesteld, nadat in Duitsland vogelgriep was geconstateerd bij een kalkoenenbedrijf vlak bij de Groningse grens. In 2018 was er een uitbraak in Biddinghuizen, maar ook in het buitenland worden geregeld besmette bedrijven gevonden. Internationaal bestaan er afspraken om elkaar op de hoogte te houden van vogelgriepbesmettingen. In Nederland worden dode vogels onderzocht op de aanwezigheid van het virus: het werd recent aangetroffen bij vogels in Kockengen, IJmuiden en Bloemendaal.

Deze keer ontspringen ze voorlopig de dans. Ze vallen nét buiten de kilometerzone waarbinnen alle kippen geruimd zouden moeten worden, maar hun dieren worden deze donderdag wél verplicht getest op de griep. Het wordt 24 uur nagelbijten: bij een positieve test is de hele Zwaanheuvelstraat weer aan de beurt.

Vernietigd

Die laatste keer in 2016 werd het virus bij boer Beijer gevonden. 48.000 van zijn kippen werden vernietigd. Bij het bedrijf willen ze nu niet reageren op de tragedie die zich nu bij de achterbuurman in Altforst afspeelt.

De voorbereidingen voor het ruimen van alle kippen op het pluimveebedrijf in Altforst zijn in volle gang.

Dat het triest is, meer hoeft niet gezegd te worden. Een ruiming staat in elk geval niet voor de deur: de stallen zijn juist leeg, in afwachting van een een nieuw ‘koppel’ vleeskuikenouderdieren.

Bij buurman Zwaanheuvelhoeve komen klanten nog gewoon naar de automatiek met biologische eieren. Normaal zie je de ‘producenten’ er gezellig buiten rondscharrelen, maar vanwege de ophokplicht van vorige week is het modderige veldje leeg.

Afferdenaar Hans van Eck komt een treetje met dertig eieren halen. Hij las al over de vogelgriep in de buurt: ,,Ik neem een flinke voorraad mee", zegt hij. ,,Je weet maar nooit wat er straks gebeurt.”

Beangstigend

Biologische boer Ton van Welie vreest voor zijn 12.000 kippen. ,,Dit is een beangstigende situatie”, vertelt hij.

Archieffoto van opgehokte kippen.

,,Het is voor ons de eerste keer dat we in deze situatie zitten. We namen het bedrijf anderhalf jaar geleden over. Ze zijn van de NVWA nog nog niet langs geweest om te testen. Zo op het oog doen de dieren het bij ons het gewoon super.”

Bemoedigend

Dat is ook het beeld bij het kuikenopfokbedrijf 500 meter verderop, met 125.000 dieren. Wanneer de tester van de NVWA uit de stallen terugkeert, spreekt hij bemoedigende woorden: ,,Het ziet er gelukkig allemaal prima uit, maar waarschijnlijk morgen weten we het pas zeker.”

De familie wil niet met de naam in de krant, maar de boerin vertelt bij een kop koffie over de ruimingen van weleer. ,,Het is verschrikkelijk om mee te maken. Zeker die eerste keer, toen ik zelf net moeder was geworden, ging ik emotioneel helemaal onderuit.’’

,,We zijn zelf geen eigenaar, maar je raakt toch een beetje aan de dieren gehecht. Je gunt ze, nadat wij ze hebben grootgebracht, nog een mooi leventje als legkip. Over twee, drie weken moeten de dieren weg. Hopelijk is er dan geen vervoersverbod meer.”

Grote zorgen over vroege vogelgriepuitbraak Het is alle hens aan dek voor kippenhouders. De uitbraak van een pluimveebedrijf in het Maas en Waalse Altforst baart grote zorgen. De pluimveesector vreest een lang griepseizoen met grote financiële consequenties. Donderdag werd bekend dat bij het bedrijf een besmetting met vogelgriep is vastgesteld, nadat de dierenarts eerder in een van de stallen bij een groot deel van de dieren ziekteverschijnselen had gezien die passen bij vogelgriep, zoals plotselinge sterfte en ademhalingsklachten. De 35.700 kippen worden nu allemaal geruimd en er worden regionaal en landelijke nadere maatregelen genomen om verder verspreiding te voorkomen. Op verschillende plaatsen in Nederland werden de afgelopen weken al besmette vogels en zwanen gevonden. Landbouwminister Carola Schouten zegt zich grote zorgen te maken dat dat al zo relatief vroeg in het ‘vogelgriepseizoen’ gebeurt. ,,De kans bestaat dat er daardoor gewoon meer vogelgriep hier zal zijn’’, stelt haar woordvoerder. De zorgen worden gedeeld door Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. In voorgaande jaren werd de vogelgriep meegebracht door trekvogels vanuit Rusland. ,,Maar daar is nog geen vorst geweest en de meeste trekvogels zijn nog niet onderweg. In de landen tussen ons en Rusland zijn ook nog geen meldingen van vogelgriep.’’ Daarbij gaat juist het getroffen bedrijf in Altforst heel zorgvuldig om met de hygiëne. ,,Dus is de vraag: waar zit het virus dan allemaal nog meer? Dit kan wel eens een heel lang griepseizoen gaan worden.’’ Buiten het feit dat de dieren nu geruimd moeten worden, heeft het ook grote financiële consequenties. De pluimveehouder in Altforst krijgt de dagwaarde van zijn kippen vergoed, ,,maar niet de leegstand in de hokken.’’ Verder moeten er maatregelen genomen worden om bij andere bedrijven toch voer, mest, eieren en dieren aan- en afgeleverd te krijgen, wat ook extra kosten met zich meebrengt. Daarnaast kunnen pluimveehouders die vrije uitloop- of biologische eieren leveren er financieel last van hebben. Hun kippen lopen namelijk normaal gesproken in de buitenlucht. Als ze langer dan zestien weken binnen moeten blijven, mag een vrije uitloop-ei niet meer als zodanig worden verkocht. Het komt dan als ‘scharrelei’ - scharrelkippen zitten doorgaans binnen - in het schap, tegen een lagere prijs. Verder bestaat het risico dat andere landen de grenzen sluiten voor Nederlandse pluimveeproducten. De minister zegt een vinger aan de pols te houden. Steunmaatregelen zijn nu nog niet nodig.