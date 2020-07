Boeren mogen in noorden weer met tractoren demonstreren

Rechter

Actiegroep Farmers Defence Force ving donderdag nog bot bij de rechtbank in Groningen. Het wilde via een kort geding het verbod van tafel krijgen, omdat een veiligheidsregio niet bevoegd zou zijn om het verbod op te leggen. De rechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat de veiligheidsregio zo’n verbod wel mag opleggen.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s Groningen en Friesland benadrukken dat het niet verlengen van het verbod ‘geen vrijbrief is voor blokkades met landbouwvoertuigen of voor ander onveilig gedrag’. De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe zegt boeren de ruimte te willen geven om hun punt te maken, ‘maar wel op een veilige en verantwoorde manier’.

Er gelden nu nog demonstratieverboden voor tractoren in de regio IJsselland en in de gemeente Nijmegen. Boeren mogen sinds gisteravond tot maandag 20 juli niet meer met tractoren demonstreren in Nijmegen. In IJsselland geldt het verbod tot vrijdag 17 juli 18.00 uur.