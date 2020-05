Boeren rollebollend over straat, bestuur Farmers Defence Force valt uiteen

Oeps! Klusjesman maakt kampvuur­tje en gaat naar de wc; weiland vliegt in brand

7:44 Het was schrikken geblazen voor een klusjesman in Alphen woensdagavond. Nadat hij een kampvuurtje had gemaakt ging de man even naar het toilet. Bij terugkomst stond een stuk weiland in brand.