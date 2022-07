Boeren verlaten politiebureau in Leeuwarden waar beschoten Jouke (16) vastzit

met VideoDe bestuurder van de trekker die gisteravond door de politie bij Heerenveen werd beschoten was de 16-jarige boerenzoon Jouke uit Akkrum. Hij is aangehouden voor een poging tot doodslag. Volgens zijn moeder was hij, samen met zijn broer, op weg naar huis. ,,Jouke zit nu vast op het politiebureau, we zijn erg verdrietig.”

Actiegroep Farmers Defence Force riep boeren vanochtend op om naar Leeuwarden te komen om te demonstreren voor de vrijlating van de 16-jarige Jouke. De politie schoot gisteravond bij Heerenveen op zijn trekker, daarna werd hij aangehouden. ,,Het slaat nergens op dat Jouke vastzit, hij moet meteen vrij komen. Laten we een nette actie in Leeuwarden houden”, zei Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force vanochtend in een video-oproep. Bij het Friese politiebureau waren woensdagmiddag zo'n twintig trekkers en sympathisanten aanwezig, die zijn inmiddels weer vertrokken.

Politie schoot op trekker

Voor het eerst sinds het begin van de boerenprotesten, enkele weken geleden, schoot de politie gisteravond op deelnemers aan zo'n protest. Dat gebeurde bij een oprit van de A32 in Heerenveen. Volgens de politie ‘probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten en dienstvoertuigen'. Omdat er toen een 'dreigende situatie’ ontstond, loste de politie waarschuwingsschoten en schoot ze gericht. ,,Hierbij werd een trekker geraakt. Een trekker reed weg van het incident en is kort daarna staande gehouden op de Jousterweg.”

De rode trekker met aanhanger die beschoten is, werd bestuurd door de 16-jarige Jouke. Op beelden is een kogelgat in het frame van het voertuig te zien. De trekker is in beslag genomen.. Zijn 17-jarige broer Sytse, die in een ander voertuig achter de trekker reed, zit niet vast.

Bij de, volgens het OM, hectische situatie zijn drie verdachten ter plekke aangehouden voor poging doodslag. Volgens justitie gaat het om een 46-jarige man uit Opsterland, een 34-jarige man uit Heerenveen en de 16-jarige jongen. Zij zitten allemaal nog vast terwijl het onderzoek naar de gedragingen van de drie mannen loopt. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek besluit de officier of de verdachten worden voorgeleid aan de rechter-commissaris, die over verlenging van hun voorarrest kan beslissen.

Tegelijktijdig doet de Rijksrecherche onderzoek naar het vuurwapengebruik door de politie. Het Openbaar Ministerie wil en kan daar niet op vooruitlopen. ‘Wij vragen een ieder dat ook niet te doen’, aldus justitie. De Rijksrecherche zal sporenonderzoek doen, beelden bekijken en getuigen bevragen.

,,De jongens hebben gisteren heel de dag gewerkt, daarna waren ze een beetje aan het twijfelen: gaan we wel of niet naar de protesten?” vertelt Joukes moeder Tjitske over wat er is gebeurd. Jouke was laatst al bij het grote boerenprotest in Stroe. ,,Ik zei nog: moeten jullie wel gaan? Want de sfeer is best agressief. Maar ze zijn 16 en 17, hè, dus ze hadden ‘s avonds toch afgesproken bij Thialf.” Uiteindelijk ging een groep boeren naar het distributiecentrum van de Spar bij Heerenveen. Rond een uur of tien besloten de broers nog even langs de vlakbij gelegen McDonalds te gaan en daarna naar huis te rijden. ,,Want de wekker gaat ‘s ochtends weer om vijf uur.”

Bij de oprit van de A32 stuitten de broers op een politieafzetting. Volgens moeder Tjitske reed haar zoon niet in op agenten. ,,Hij wilde eromheen rijden, over het talud. Ik begrijp niet waarom ze op de trekker geschoten hebben, echt niet. En als je schiet, waarom dan niet op de banden? Het kogelgat zit bij de cabine, hij had wel dood kunnen zijn.”

‘Poging tot doodslag’

Op beelden op social media is te zien hoe een agent schiet op een trekker met aanhanger die over het talud om politieauto's heen stuurt en dan wegrijdt. Het voertuig rijdt op dat moment niet op de agenten in. Volgens de politie gaan er inderdaad beelden van het incident online rond. ‘Wij zien daarnaast dat veel personen gevoelige informatie delen van de betrokken agenten’, staat in een verklaring. 'Er verschijnen berichten die erg intimiderend en bedreigend zijn.’ Volgens de verklaring worden er persoonsgegevens van betrokken collega's gedeeld: ‘We roepen iedereen op om hiermee te stoppen.’

Ondertussen is het gezin van de jongen ‘erg verdrietig'. ,,Mijn zoon is net geslaagd voor het vmbo agrarische veehouderij. We zijn zelf veehouders, hebben 120 koeien, en dat is wat Jouke wil gaan doen. Maar we liggen in een gebied waarin we onze stikstofuitstoot met misschien wel 87 procent moeten reduceren. Kan het bedrijf dan wel verder? Vanwege die vragen protesteren de jongens.”

Volledig scherm De politieblokkade in Heerenveen. © ANP Volledig scherm Actievoerende boeren verzamelden zich vanmiddag bij het politiebureau in Leeuwarden. © AS Media

