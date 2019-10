Boeren voeren actie op Afsluitdijk

video/update Man in tuincen­trum blijkt overleden door explosie na fout bij de productie van drugs

12:45 De overleden man die vanochtend werd gevonden in een drugslab bij Outlet Tuincentrum Den Dungen, is overleden na een explosie. Een fout tijdens de productie van synthetische drugs, zou de man fataal zijn geworden. Later vanochtend werd in het Brabantse dorp nog een gewonde man gevonden. De politie vermoedt dat die man ook van doen had met het drugslab.