De trekkerleiders van FDF kwamen gisteravond bij elkaar om hun koers te bepalen. ,,We kunnen zo nog een halfjaartje actievoeren met ideeën die gisteravond voorbij kwamen”, maakt Van den Oever duidelijk in een vlog. De boeren willen volgens de FDF-voorzitter vooral eenheid. ,,We hebben er daarom voor gekozen aan te sluiten bij de landelijke actiedag, maar we gaan niet naar Den Haag.”



Prikacties

Wat de boeren precies van plan zijn is niet duidelijk, alleen dat er meer zogenoemde prikacties volgen, kortdurende acties die wel hinder veroorzaken, maar niet heel veel. Zoals het blokkeren van een treinspoor gisteravond bij treinstation Lichtenvoorde-Groenlo (Gelderland). In de vlog aan het adres van de achterban vervolgt Van den Oever: ,,Ik weet dat sommigen van jullie teleurgesteld zijn dat het geen kneiterharde actie is geworden, maar je moet het zo zien: we willen eerst de landbouw verenigen, een statement afgeven, een front vormen.” Hij maakt duidelijk ook samenwerking te zoeken met bedrijven. De actiegroep is op zijn website een inzameling begonnen om de ‘strijdkas’ tegen het beleid te vullen.

De komende tijd is de actiegroep van plan ‘steeds meer gas te geven’ met diverse acties. ,,We gaan druk op de ketel bouwen, totdat dat lijntje daar in Den Haag klapt”, zegt hij. FDF wil het liefst dat stikstofminister Christianne van der Wal opstapt.



Agractie, de andere boerenactiegroep die zich roert in het stikstofdebat en een van de drijvende krachten achter de boerenprotesten van 2019, heeft voor volgende week woensdag een groot protest in Den Haag afgekondigd. Ook LTO Nederland praat mee over de invulling daarvan. Voorman Bart Kemp laat weten dat Agractie woensdag overlegt over de actie met burgemeester Jan van Zanen en de korpschef van de politie.

‘Onacceptabel’

Tegelijkertijd zijn kleine groepjes boeren bezig met eigen acties. Een aantal boeren blokkeerde gisteravond korte tijd het spoor bij treinstation Lichtenvoorde-Groenlo (Gelderland) met trekkers, ook een zogenoemde prikactie. Door het spoor te blokkeren wilden de boeren 'voorkomen dat de dieseltrein op het traject Lievelde-Winterswijk nog langer stikstof uitstoot in het prachtige Natura 2000-gebied Korenburgerveen', zo liet actievoerende boer Henk Oonk weten. Hij en zijn collega's wilden duidelijk maken dat niet alleen boeren verantwoordelijk zijn voor stikstofuitstoot in de regio.



Boeren met tractoren demonstreerden vrijdagavond bij het woonhuis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Het kabinet vindt dat ‘onacceptabel’. De politie had geen aanwijzingen dat er bij de bewindsvrouw zou worden gedemonstreerd. Van der Wal zei later dat ze geschrokken was van de betoging. Na een gesprek met haar vertrokken de boeren.



Een groep die zichzelf Voll Gass noemt, heeft gezegd achter de actie bij het huis van de minister te zitten. Ook de onder boeren populaire Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) keurde het protest af. ‘Stop daarmee. Je zoekt mensen niet thuis op. Hoe boos je ook bent’, twitterde zij.

Opgeofferd op het altaar

Het kabinet kondigde vorige week aan dat de stikstofuitstoot in en rond beschermde natuurgebieden drastisch omlaag zal moeten. In gevoelige natuurgebieden met een beschermde Natura 2000-status moet die uitstoot vrijwel volledig stoppen. In de ring rondom deze gebieden met 70 procent. Zo moet de natuur de kans krijgen zich te herstellen, is de gedachte. Volgens Van der Wal is het beleid jarenlang uit balans geweest. ,,We hebben niet gedaan wat we wel hadden beloofd, namelijk de natuur beschermen”, zei ze daarover.



De stikstofuitstoot wordt in Nederland voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de landbouw. De stikstofdoelen zijn daardoor voornamelijk voor boeren ingrijpend. Boeren reageerden dan ook furieus op de plannen, die vooral hen zullen raken. Agractie vindt dat ‘boeren en platteland worden opgeofferd op het altaar van economische ontwikkeling en wensnatuur’. De actiegroep hoopt op ‘de grootste, meest duidelijk zichtbare actie ooit vertoond in Nederland’.



Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) gaat ervan uit dat de betoging volgende week woensdag in Den Haag ordentelijk zal verlopen. Als de burgemeester hulp nodig heeft, zal het Rijk die geven. Bij eerdere boerenprotesten sloten militairen met vrachtwagens een deel van het centrum af.

