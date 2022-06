Boerenactiegroep ongevoelig voor kritiek op huisbezoek minister: ‘Zij raakt ons ook in de privésfeer’

Enkele uren nadat het kabinet de stikstofplannen bekendmaakte, reden tientallen boeren van de Achterhoekse actiegroep Voll Gass op tractoren naar de woning van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in Hierden. Van der Wal stond de boeren op blote voeten op straat voor haar woning te woord.

De actie krijgt veel kritiek van politici en land- en tuinbouworganisatie LTO. Albert Markerink uit Lochem, een van de voormannen van Voll Gass, ligt daar niet wakker van. ,,Bij alles wat we doen, ook als het met goede bedoelingen is, krijgen we kritiek. Dat zijn we wel gewend. Maar het aantal steunbetuigingen is veel groter dan de groep die kritiek heeft. Dat sterkt ons.’'

‘Bedreigend’

Minister Van der Wal zei in het gesprek met de boeren dat ze de situatie ‘bedreigend’ vond en dat haar kinderen ‘trillend’ binnen zaten. ,,Wij wilden een open confrontatie, geen conflict”, benadrukt Markerink. ,,Dat kan intimiderend zijn geweest, maar wij voelen ons al heel lang geïntimideerd. De stikstofplannen bezorgen ons ook trillende knieën. De minister komt daarmee op ons erf en raakt ons ook in de privésfeer.”

De rem gaat er voorlopig niet op, zegt Markerink. Het gaspedaal van de tractor zal eerder nog dieper worden ingedrukt. Voll Gass vergadert binnenkort met Farmer Defence Force (FDF) en ander trekkergroepen over een landelijk actieplan. Daar zal ook worden gesproken over een nieuw protest op het Haagse Malieveld.

Markerink sluit nieuwe ‘huisbezoeken’ niet uit. ,,Misschien krijgen we dan wél koffie aangeboden of komt er nog een uitnodiging van de minister.”

Merchandising

Het is niet moeilijk om boeren voor de acties te mobiliseren. Voll Gass werd in oktober 2019 opgericht door enkele boeren in Lochem, kort voor het protest op het Malieveld. Wat begon met een appgroepje om te polsen wie er meeging naar Den Haag is uitgegroeid tot een club van 400 boeren in de Achterhoek met eigen merchandising. De groep verkoopt aanstekers, hoody’s, shirts en petjes met het Voll Gass-logo.

,,We zijn een regionale groep, maar voeren in het hele land acties”, zegt Markerink. ,,We gaan liever de straat op met tractoren. Voor overleggen aan de tafel zijn weer andere belangenorganisaties. Een boer op een fiets is toch een ander soort protesterende boer.”

Volledig scherm Tractoren van Voll Gass bij de rechtbank. © eigen foto

Voll Gass organiseerde afgelopen kerst in Haaksbergen - ondanks een verbod van de gemeente - een lichtjestour met tractoren voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, en is ook aanwezig bij herdenkingstochten.

De gemeente verbood in 2020 een ludieke actie tijdens de viering van 75 jaar vrijheid, vanwege de coronasituatie. Zo'n 250 boeren negeerden het verbod en trokken met verlichte tractoren naar een veld om een bevrijdingsfakkel te vormen. Toen de organiserende boer een boete van 1000 euro kreeg, trokken ze met hun tractoren naar de rechtbank. Een paar maanden later blokkeerde de actiegroep de toegang tot een transportbedrijf en distributiecentrum in Deventer.

Of Markerink vreest zijn sympathie te verliezen door acties die het land ontregelen en intimiderend overkomen? ,,We hebben ons heel lang druk gemaakt om goodwill en de burger niet tot last zijn”, zegt hij. ,,Natuurlijk doen we dit in eerste instantie voor onszelf, omdat het ons levenswerk is en we ons bedrijf willen behouden. Maar op de lange termijn dient het een algemeen doel. We vechten door om voor iedereen voedsel te kunnen blijven maken.”

