Boerenboycot zwakt af: Remkes en Agractie gaan bellen, FDF twijfelt

Noem het een piepkleine opening: Bart Kemp, voorman van Agractie, spreekt maandag telefonisch met Remkes. Dan gaat het nog niet over de inhoud, vertelt Kemp, maar wel over de uitnodiging die Remkes stuurde. ,,Hij heeft een uitnodiging gestuurd en hij wil weten wat ik daar van denk.’’

Agractie is tot nu altijd terughoudend geweest over een gesprek met de VVD-nestor, die slecht ligt in de sector vanwege zijn rol als hoofdopsteller van het rapport ‘Niet alles kan’. Daarin staat dat de landbouwsector in 2030 een stikstofreductie van 50 procent moet realiseren, het kabinet nam dat over.

Het belletje van Kemp biedt geen garanties, maar het is wellicht een eerste stap op weg naar de gesprekstafel. Vrijdag ontvangt Remkes voor de eerste keer ministers en boerenorganisaties, de week daarna volgen nog natuurclubs, provincies en ondernemers.

Stikstofdoelen loslaten

Agractie-leider Kemp zegt dat een gesprek alleen zin heeft als het kabinet de huidige stikstofdoelen loslaat. Volgens Kemp ‘staan of vallen de onderhandelingen met de kdw’, de kritische depositiewaarde. Dat is een ingewikkelde term, maar wel belangrijk: het is de stiktofnorm waar het hele kabinetsbeleid op is gebaseerd.

De kdw is een maatstaf die aangeeft hoeveel stikstof een natuurgebied langdurig kan verdragen zonder dat het risico groot wordt dat er schade optreedt aan het ecosysteem. Kemp (en andere boerenorganisaties) wil die stikstofnorm uit de wet, want hij vindt de metingen onnauwkeurig en vindt ook dat dat de maatregelen niks over de staat van de natuur zegt. ,,Het deugt niet.’’

Quote Waar een wil is, is een weg Bart Kemp

En toch gooit Kemp de deur niet volledig dicht: ,,Als Rutte me belt, en zegt we gaan dit oplossen en gaan pas de kamer uit als we eruit zijn, dan doe ik mee. De politiek maakt de wetten, en de kdw moet eruit. Waar een wil is, is een weg.’’

Kdw leidt tot chagrijn

Die kdw is echter wel waar alle stikstofplannen op zijn gebouwd, tot chagrijn van de belangengroepen. De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) roept ook dat de stikstofnorm uit de wet moet. LTO eist verder dat de boeren meer tijd krijgen want 50 procent reductie 2030 is volgens die club niet haalbaar.

Farmers Defence Force (FDF) wil een livestream bij de gesprekken tussen LTO en Remkes, heeft voorman Mark van den Oever zaterdag gezegd. ,,Wij hebben er geen vertrouwen in dat LTO onze belangen behartigt.’’ Hij zegt verder dat ‘LTO kan afspreken wat het wil, maar als FDF zegt dat er geen vrede komt, er geen vrede komt’. Een livestream ziet de woordvoerder van Remkes overigens niet zitten: dat zal ‘de kwaliteit van het gesprek niet ten goede komen’ verwacht de zegsman.

Tegelijkertijd beraadt FDF zich deze week op de vraag of het misschien ook op de uitnodiging van Remkes in wil gaan. Sieta van Keimpema, secretaris van de club, zegt wel dat er eisen zijn voor zo’n gesprek überhaupt mogelijk is. Ook zij vindt dat de kdw uit de stikstofwet moet. ,,Zo lang dat niet ter discussie komt te staan, heeft het geen zin om te praten.’’

