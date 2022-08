Boerenorganisaties gaan toch om tafel met Remkes: ‘Het is een begin’

De nieuwe overlegronde tussen Remkes, het kabinet en boerenorganisaties staat voor morgen gepland. Dat de boeren nu alsnog gaan praten heeft te maken met een agenda die in hun ogen voldoende is aangepast. Boeren willen onderhandelen over concrete punten, lieten ze Remkes eerder weten.

Zo willen de boeren af van de kritische depositiewaarde die wordt gebruikt om te bepalen of natuur schade lijdt door stikstof, willen ze het beruchte stikstofkaartje van minister Christianne van der Wal definitief van tafel hebben, willen ze af van 2030 als datum waarop de stikstofdoelen moeten worden bereikt, mag gedwongen uitkoop of onteigening geen onderdeel worden van het stikstofbeleid en moet er meer ruimte komen voor technische innovaties bij boeren om stikstof te reduceren.

Volgens de boeren hebben ze voldoende toezeggingen van Remkes gekregen. ,,Het is een begin’’, zegt Bart Kemp, voorman van Agractie. Hij meldt dat Remkes en het Kabinet zijn ingegaan op agendavoorstel van de boeren. ,,Op deze manier is aan onze voorwaarden voldaan om een constructief gesprek te kunnen voeren dat hopelijk tot resultaat en een begin van herstel van vertrouwen zal leiden.’’ Volgens Kemp kunnen behalve Remkes ook premier Rutte, landbouwminister Staghouwer, stikstofminister Van der Wal en infrastructuurminister Harbers aanschuiven.

Mark van den Oever, leider van Farmers Defence Force, zal eveneens aanwezig zijn bij het gesprek, dat plaatsvindt morgen om 11.00 uur. ,,Er is nu genoeg ruimte om dingen te veranderen.’’ Volgens Van den Oever zullen alle negen boerenorganisaties bij Remkes aanschuiven. Het is voor het eerst dat deze partijen dat doen, eerder weigerden ze ieder gesprek met Remkes omdat boeren hem als partijdig beschouwen. Bovendien oordeelden ze dat de stikstofplannen van het kabinet vaststonden en dat het geen zin had om te praten.

De woordvoerder van Remkes was niet bereikbaar voor commentaar, net als de belangrijkste landbouworganisatie, LTO Nederland. De locatie is nog niet bekend. Bijna vier weken geleden spraken Remkes, kabinetsleden en landbouworganisaties met elkaar in Utrecht. Remkes sprak na afloop van een constructief gesprek, maar LTO Nederland was ontevreden.

