Boerenvoorman Fije (55) wil waardering én betere boterham voor boer: ‘We zijn nu vogelvrij verklaard’

Windmolens en zonnevel­den in de polder van Soest? Die kans zit er dik in (en dit is waar ze komen te staan)

1 april De kans is groot dat Soest zonnevelden en windturbines in zijn polder krijgt, hoewel de huidige coalitie dat per se niet wil. Tientallen hectares in de polder zijn nu in beeld als ‘kansrijk’ en worden nader onderzocht, met nog drie andere plekken.