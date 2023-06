Boerin Bertie trouwt met grote liefde in achtertuin van boerderij in Renesse: ‘Roos is voor altijd’

Het werd een intiem feestje met familie en vrienden, gewoon in de achtertuin van de boerderij in Renesse. ,,Er waren best wat mensen en bedrijven die ervan wisten, ook in het dorp, maar iedereen heeft zijn mond gehouden", zegt Bertie. ,,Gelukkig, want we hadden geen zin in paparazzi en pottenkijkers.” Boer Zoekt Vrouw was vertegenwoordigd door Marika Huisman en Yvon Jaspers. Bertie: ,,Marika heeft ons tijdens heel BZV begeleid en daarna zijn we contact blijven houden. Yvon heeft de hele ceremonie gepresenteerd en ook heel erg meegedacht bij de organisatie. We hadden graag gewild dat ze ons trouwde, maar de gemeente Schouwen-Duiveland staat niet toe dat iemand trouwambtenaar voor één dag is.”

Roze poesje als grap

Volledig scherm Géén jurk, maar wel chique jumpsuit voor Boerin Bertie. Rosita koos voor een strapless bruidsjurk. © Jessie Koekendorp Op de foto die van het viertal is genomen, heeft Yvon een gehaakt roze poesje op haar schouder. ,,Dat is een onderling grapje", lacht Bertie. ,,Ik heb toen we met Onze boerderij in Europa onderweg waren vier weken lang met een roze poesjesvest rondgelopen. Werden ze niet heel blij van met de opnames!” Wie dacht Bertie voor één keer in een jurk te kunnen zien, kwam bedrogen uit. De bruid was gekleed in een chique jumpsuit, met een zeer bruidige uitstraling, terwijl eega Rosita voor een strapless bruidsjurk koos.

Al in mei vorig jaar deed Bertie haar aanzoek, tijdens de opnamen voor het KRO-NCRV-programma Onze Boerderij in Europa. De voorbereidingen voor het huwelijk vonden in het diepste geheim plaats. Dat het ergens tussen Frohnleichnam (als er veel Duitse gasten komen) en Concert at Sea moest gebeuren, stond vast. Dat was een logistieke keuze, verklaart Bertie. ,,Het is hier een beetje toeristisch hè, en we wilden voor de gasten van verder weg dat overnachten indien gewenst nog wel een optie was”, aldus Bertie, die samen met Rosita ook vakantiewoningen verhuurt en veel Duitse gasten heeft.

Wordt het nu Rosita Steur of Bertie Brouwer? Geen van beide, zegt Bertie: ,,We hebben allebei onze eigen naam gehouden.” Bertie (49) en Rosita (44) leerden elkaar in 2014 kennen tijdens de speeddates voor Boer Zoekt Vrouw. In 2017 hernieuwden ze de kennismaking en sloeg de vlam in de pan. Ze woonden al een paar jaar samen. Voor beiden is het de tweede keer dat ze in het huwelijksbootje stappen. Bertie: ,,De eerste keer was oefenen. Nu is het voor altijd!”

Volledig scherm Yvon Jaspers (mét roze knuffelkat) met de net getrouwde Bertie en Rosita © Jessie Koekendorp