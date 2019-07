Boerkaverbod al voor ingaan omstreden

Jonge tapir Yoep na half jaar overleden in dierentuin Volkel: hitte wordt beestje fataal

8:35 De jonge tapir Yoep is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden in dierentuin Zie-ZOO in Volkel. Het beestje werd begin februari onverwachts geboren, maar heeft de hittegolf van deze week niet overleefd. Parkbeheerder Eeg Manders deelt het verdrietige nieuws op Facebook.