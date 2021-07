Boetes voor ramptoeristen in Midden-Limburg: ‘We zijn er nog lang niet’

Evacués die terug naar huis mogen in Limburg, moeten voorzichtig zijn en eerst de instructies van netbeheerder Enexis bekijken en opvolgen. Het water kan risico’s opleveren voor de stroomvoorziening. ,,Als er water in de woning stond, bereid je dan goed voor hoe je de woning in gaat”, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op calamiteitenzender L1. ,,Vraag je af of de situatie wel veilig is. Enexis geeft instructies waar je op moet letten. Volg die instructies.”



Het water kan kortsluiting hebben veroorzaakt of andere onveilige situaties in de elektriciteit. De woordvoerder van de veiligheidsregio waarschuwt ook voor achtergebleven drijfhout en andere troep. ,,Je treft bij thuiskomst vaak ook wat aan. Stel je daarop in.”



De hoogwatergolf verschuift volgens hem langzaam naar het noorden. ,,Maar er is sprake van kwelwater. Dat gaat nog enige tijd duren. De situatie is nog altijd spannend. We zijn er nog lang niet.” Hij riep mensen op altijd de instructies van de gemeente en hulpverleners te volgen.