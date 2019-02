Boeven speuren op Marktplaats naar slachtoffers

Is die vrouw onder schot gehouden? Ik haal mijn horloge acuut van Marktplaats af!”, reageert een adverteerder uit Uden. Zijn Rolex van twaalfduizend euro is al snel niet meer vindbaar op het verkoopplatform. ,,Niet voor niets nam ik van iedere geïnteresseerde een foto.” De geschrokken ondernemer vertelt dat hij al veel gekke dingen heeft meegemaakt op de digitale bazaar, maar voor hem is de woningoverval in Helmond van afgelopen maandag de druppel. Na een afspraak via Marktplaats kreeg een vrouw een pistool op haar hoofd gezet. Overvallers namen een Rolex-horloge mee dat te koop werd aangeboden voor rond de tienduizend euro.



Dat een Marktplaats-advertentie leidt tot zo’n brute overval is redelijk uitzonderlijk. Maar criminelen gebruiken de verkoopsite voor tweedehandsspullen geregeld in hun zoektocht naar waardevolle spullen. Populair zijn vooral de nieuwste smartphones of sieraden. Verkopers worden beroofd, zoals in de regio Rotterdam recent een paar keer gebeurde, of zijn slachtoffer van een inbraak.