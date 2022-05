Bomen om, tunnel blank en treinen stil: zo raasde storm over Oost-Nederland

Met videoHet extreme weer in Oost-Nederland zorgt in onder meer Beekbergen, Zutphen en Deventer voor problemen bij tunnels, wegen en op het spoor. De zware regen- en onweersbuien in Gelderland en Overijssel maakte dat het KNMI code oranje afkondigde tot 16.00 uur.

Het weerinstituut waarschuwde voor zeer zware windstoten (tot 100 kilometer per uur) en hagelstenen met een doorsnede van ongeveer 2 centimeter. In korte tijd kon er plaatselijk veel regen vallen, zo luidde de voorspelling. En dat bleek te kloppen.

Het ging flink tekeer in de regio's rond Apeldoorn en Deventer. Het was donker, het onweerde, er waren harde windstoten en fikse regenbuien. In Beekbergen werden meerdere grote bomen langs de Dorpsstraat zelfs uit de grond getrokken door een extreme windvlaag.

Volledig scherm De boom blokkeert de weg in Beekbergen. © Luciano de Graaf

Kapotte brug

Aan de Hoofdweg in Loenen is een brug voor fietsers en voetgangers ontzet door een afgebroken tak. Brandweer is onderweg om de boel veilig te stellen. Fietsers en voetgangers moeten nu flink stuk om.



Tussen Arnhem en Zutphen rijden momenteel geen treinen omdat er een boom op het spoor is gevallen. Dit probleem is naar verwachting niet voor 21.00 uur verholpen.

Volledig scherm De schade aan de brug in Loenen is behoorlijk. © Luciano de Graaf

Donderen

In pretpark de Julianatoren in Apeldoorn hebben ze naar eigen zeggen heel erg geluk gehad. ,,Toen het aan het donderen en bliksemen was, hebben we alle attracties moeten sluiten. Maar dat was hooguit een half uurtje, dus het weer valt hier heel erg mee.”, zegt woordvoerster Corine Punt.

Op het reuzenrad na is alles weer open. ,,Als we moeten sluiten, krijgt iedereen een terugkomkaartje”, belooft Punt.

Volledig scherm Het donderde ook flink boven Twello, zo legde Melissa fraai vast. © Melissa Werkman-Hulleman

Wegafsluiting Deventer

In Deventer is de spoortunnel bij de Brinkgreverweg onder water komen te staan. Door het vele water is een sinkhole ontstaan rond een put. De politie is bezig om de weg af te sluiten.

Volledig scherm De spoortunnel bij de Brinkgreverweg in Deventer is onder water komen te staan. © Rens Hulman

De lucht in

Je auto parkeren vlak bij een boom bleek vandaag geen verstandige keuze. Daar kwam de eigenaar van een bestelbus in Hoenderloo achter. Het voertuig ging met twee banden de lucht in toen de boom door de wind uit de grond werd getrokken. De bergingsdienst heeft het busje van de wortels af moeten takelen.

Volledig scherm De bestelbus werd gelift door de boom. © Luciano de Graaf

Wateroverlast

Het natte weer komt vanuit het noordwesten van Frankrijk onze kant op, zegt Alfred Snoek van Weerplaza. Lokaal kunnen stevige buien gepaard gaan met hagel en harde windstoten. ,,Heel lokaal kan in tien minuten tijd wel 15 tot 20 millimeter regen vallen, en soms zelfs meer”, zegt Snoek. ,,Dan zal het riool het even niet aankunnen en zal er wateroverlast zijn.” De buien trekken in de loop van de middag weg naar Duitsland.

Niet alleen vandaag, maar ook morgen is er in het zuidoosten kans op een superstorm met forse regenbuien, hagel, zware windstoten, hevig onweer en wateroverlast. Lokaal kan vrijdag net zoveel regen vallen als in een hele maand.

Ook de vrijdag begint droog met opklaringen. Maar tegen het eind van de ochtend wordt het weer bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten ‘intense regenbuien’ het land binnen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Trampolines vast

Met name Limburg, het oosten van Brabant en de Achterhoek moeten rekening houden met stormachtig weer en heel veel regen. Er is zelfs kans op een ‘supercell’, het zwaarste kaliber onweer. ,,De mensen zullen zich schrap moeten zetten. Het advies is vanavond ramen te sluiten en parasols, tuinmeubilair en trampolines vast te zetten‘’, zegt Snoek.

,,De buien kunnen plaatselijk heel heftig zijn, met onweer, grote hagelstenen en zware windstoten en valwinden. De omstandigheden zijn zelfs vergelijkbaar met die in Amerika waar stormjagers op zoek gaan naar spectaculaire wolkenluchten en zelfs tornado’s.‘’

De regen kan in het zuidoosten voor wateroverlast zorgen. Volgens Buienradar kan daar morgen lokaal meer dan 50 millimeter regen vallen. Dat is meer dan er gemiddeld in de hele maand mei valt.

In Den Bosch is het deze middag noodweer:

Droogte

Ondanks dat op sommige plaatsen zowel vandaag als morgen misschien wel tientallen millimeters aan regenwater kan vallen, zal de droogte daarmee niet voorbij zijn. De regen valt namelijk in zeer korte tijd en heeft dus nauwelijks tijd om de grond in te trekken. Daarnaast heeft de neerslag deels een lokaal karakter.

Het weekend belooft qua weer rustig te worden, waarbij met name zondag de zon flink zal schijnen en de temperatuur kan oplopen naar 24 graden.

Zo ontstond het noodweer in Zutphen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.