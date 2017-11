Bonobo na reuzenpanda nieuw miljoenenproject Ouwehands

Zeldzaam

Met het nieuwe bonoboverblijf behoort Ouwehands Dierenpark tot één van de weinige Europese dierentuinen waar deze mensaap te zien is. Op dit moment kun je het dier in Nederland alleen tegenkomen in Apenheul in Apeldoorn.



De bonobo wordt in zijn voortbestaan bedreigd door vernietiging van het leefgebied en stroperij. De soort komt uitsluitend voor in het regenwoud ten zuiden van de Congo-rivier in de Democratische Republiek Congo.