‘Boobytrap’ in drugsschip verrast onderzoekers politie: boot stroomt vol water

Op het moment dat de drugsboot in Moerdijk zaterdagochtend plotseling volliep met water, was de politie met veel medewerkers aanwezig. Ook diverse hulpdiensten waren in het schip. Een soort boobytrap zorgde ervoor dat in een hoog tempo water naar binnen stroomde. ,,Ze moesten hun werkzaamheden in allerijl staken.”

Van echte paniek is geen sprake, zo valt te zien op beelden die de politie zaterdagavond deelt. ,,Gelukkig waren al heel veel sporen en waardevolle spullen veiliggesteld. Dankzij zeer voortvarend werk van specialisten is het gelukt om het schip met het drugslab niet te laten zinken.”

Duiker

De agenten die in de boot aanwezig waren stellen nog snel wat goederen - mogelijk bewijsmateriaal - veilig voordat zij het schip snel verlaten. Kostbare apparatuur wordt vlug ingepakt. Later doet een duiker nog een laatste check. Ook hij stelt nog enkele spullen veilig.

Op het drijvende Crystal Meth-lab in Moerdijk is voorlopig ruim driehonderd liter methamfetamineolie in beslag genomen. De handelsprijs van één kilo methamfetamine is ongeveer 15.000 euro.

Duiker

,,Zaterdagmorgen kolkte het water plotseling het ruim van het vrachtschip binnen”, aldus de politie. ,,Er waren veel medewerkers aanwezig voor politieonderzoek en de ontmanteling van het drugsschip. In de film is te zien dat men het schip snel verliet en zoveel mogelijk goederen werden gered.”

Vermoedelijk werd op afstand een pomp bediend, die ervoor zorgde dat het water de boot in liep zodat deze zou zinken.

Volledig scherm Drugsschip Moerdijk. © MaricMedia / Tom van der Put

Volledig scherm Drugslab gevonden op binnenvaartschip bij Havenkant in Moerdijk. © MaRicMedia / Tom van der Put

Crystal Meth

In het drugsschip, dat vrijdagmiddag werd gevonden in Moerdijk, werd Crystal Meth geproduceerd. De politie vond in ieder geval 600 gram (waarde 60.000 euro) van de levensgevaarlijke drug, verder onderzoek volgt nog. Er zijn vier mannen aangehouden. Een 35-jarige Bredanaar en Mexicanen van 23, 26 en 37 jaar.

's Middags is het schip, dat anderhalve meter wegzonk, leeggepompt door twee tankwagens van een gespecialiseerd bedrijf. Hulpdiensten kregen de situatie onder controle en het gevaar voor zinken of vervuiling van het water bij de Havenkant in Moerdijk is voorbij.