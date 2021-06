Booking.com gaat 65 miljoen aan coronasteun terugbetalen na ophef om bonussen

Coronablog LIVE | Ook na oudere corona-infectie nog maar 1 prik nodig, ic-capaciteit kan worden afge­schaald

15:48 Mensen die al een corona-infectie hebben doorgemaakt, hoeven maar één prik te krijgen van een zogeheten mRNA-vaccin zoals Pfizer/BioNTech of Moderna. Het maakt niet uit of die besmetting langer dan een halfjaar geleden was en ook niet of iemand ernstige klachten heeft gehad. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen en de ic-capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen kan verder worden afgeschaald. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.