Boos weglopen kabinet is ‘uniek’ en ‘slechte zet’: ‘Dit hoort niet, voorzitter moest feller ingrijpen’

Prinsjesdag Voor hen is iedere dag hoedjesdag: ‘Mannen met mooie hoeden vind ik een feest om naar te kijken’

Iedereen zal zich vandaag op Prinsjesdag weer vergapen aan de parade van hoeden. Maar waarom, oh waarom, zetten we niet élke dag een hoofddeksel op? Drie liefhebbers over schoonheid en nut. ,,Perfect voor een badhairday.’’

20 september