Bootjes voor overstroomd Oekraïne: kabinet schakelt hulp in van Nederlandse reddingsbrigades

Nederlandse reddingsbrigades inventariseren met spoed of en hoeveel reddingsboten zij beschikbaar kunnen stellen voor overstroomd Oekraïne. Dat doen zij op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het gaat om zogeheten ‘vletten’ (kleine boten), zo blijkt uit een oproep van het landelijk bureau aan alle reddingsbrigades, die in handen is van deze site. Reddingsbridgades die hun vletten aanbieden, kunnen die verkopen aan het ministerie of ‘op termijn’ een vervangende boot krijgen. Het gaat alleen om materieel, niet om de bemanning.

Een woordvoerder van minister Liesje Schreinemacher, die over noodhulp gaat, bevestigt dat reddingsboten ‘één van de opties zijn waarnaar wordt gekeken’. Ook de reddingsbrigade bevestigde donderdagmiddag de aanvraag, maar kon nog geen verdere toelichting geven. Vanwege de urgentie is de reddingsbrigade nog volop bezig met het verzoek van het ministerie.

Nederland bood Oekraïne woensdag al hulp aan, nadat de verwoesting van de Kachovka-dam voor grote overstromingen zorgde in het land. Omdat de noodhulp Europees wordt gecoördineerd, is er nog geen definitief besluit genomen over de inzet.

Rampenbestrijding

De Oekraïense regering vroeg de internationale gemeenschap woensdag al om hulp bij de rampenbestrijding. President Volodymyr Zelensky heeft de situatie aan de telefoon besproken met de Franse president Emmanuel Macron. Die beloofde om vandaag al hulp te sturen.

Honderdduizenden mensen in Oekraïne hebben volgens Zelensky geen normale toegang tot drinkwater. Door de vernieling van de dam in de Dnipro-rivier is ook een van de grootste waterreservoirs verwoest. De Oekraïense president zegt dat de autoriteiten er alles aan doen om mensen te helpen, maar dat ze alleen hulp kunnen bieden in de gebieden die onder controle staan van Kyiv.

De noodhulp in de vorm van ‘vletten’ vanuit de reddingsbrigades wordt ‘per direct’ gevraagd. Dat zijn kleine vaartuigen van hout, staal of tegenwoordig ook kunststof. De vletten zijn oud materiaal van de nationale reddingsvloot. De reddingsbrigades worden door het landelijk bureau gevraagd om donderdagmiddag nog antwoord te geven over de beschikbaarheid van boten. Het gaat hierbij alleen om boten van de reddingsbrigades die ‘over’ zijn en niet behoren tot de zogeheten Nationale Reddings Vloot (NRV).

Nabij Cherson is maandagnacht de stuwdam in de Dnipro-rivier vernietigd: