Bosbezetter opgepakt bij doen van plasje: nu nog twee in de bomen van Sterrebos

De vrouw is overgedragen aan de politie, vervolgens aangehouden en zit nu in de cel, zegt een woordvoerster van de actiegroep Red Het Sterrebos. Als gevolg van deze aanhouding rond 22.15 uur woensdagavond zijn er nog maar twee bezetters in het bos.



Eén bezetter deelde met de onfortuinlijke vrouw een zelfgebouwde hut in een oude eik in het Sterrebos, en is nu alleen achtergebleven in de boomhut. De andere bezetter ligt in een met plastic zeilen afgeschermde hangmat aan de zoom van het bos langs de Rijksweg Susteren-Sittard.