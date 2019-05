Boskalis-schip gekaapt voor Afrikaanse kust, bemanning verstopt zich in schip

Buitenech­te­lij­ke liefdesaf­fai­re dominee uit Veenendaal schokt kerkleden: onderzoek naar ‘ambtsmis­bruik’

9:00 De dominee van de hervormde kerk in Veenendaal is op non-actief gesteld omdat hij een affaire had met een gehuwd gemeentelid. Reden voor het kerkbestuur onderzoek te doen naar ambtsmisbruik. De vraag is of de populaire dominee nog een functie in de kerk kan hebben.