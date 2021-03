Boswachter Frank Theunissen kapot van dood jonge wolvin: ‘Zwarte dag voor wild op Veluwe’

Theunissen is emotioneel, ook nog enkele uren na de voor de jonge wolvin noodlottige botsing met een auto. ,,Dit is een enorme klap voor de wildpopulatie op de Veluwe. Deze wolf was zwanger, ze had al enkele holen gegraven voor haar toekomstige jongen. Dat hebben we met eigen ogen geconstateerd. Nu is alles in één klap vernietigd. Geen natuurlijke aanwas, de mannetjeswolf die hier ook verblijft, heeft verder niets meer te zoeken. Die zal vertrekken naar elders.”

Quote Waarom duikt een wolvin midden op de dag bij een drukke rijksweg op? Verstoring, ik kan het niet bewijzen, maar die aanname durf ik wel voor mijn rekening te nemen. Ze moet in paniek zijn geraakt

‘In paniek geraakt’

Theunissen kan maar één oorzaak bedenken voor de aanrijding, waarbij op de N224 nabij restaurant Planken Wambuis verder niemand letsel opliep. ,,Waarom duikt een wolvin midden op de dag bij een drukke rijksweg op? Verstoring, ik kan het niet bewijzen, maar die aanname durf ik wel voor mijn rekening te nemen. Ze moet in paniek zijn geraakt. Wolven zijn intelligente dieren, die doen dit niet zomaar.”

De drukte in de bossen is Theunissen een doorn in het oog, en met name de mensen die rondstruinen op plekken begeven waar ze zich niet mogen ophouden. ,,Ik weet ook dat misschien wel 99 procent van de bezoekers zich keurig aan de regels houdt. Maar die anderen zorgen voor onrust door stiltegebieden binnen te treden en overal op zoek te gaan naar geweistangen, zoals we zagen op videobeelden. Al het opgejaagde wild is daarvan de pineut.”

Edelherten en wilde zwijnen sneuvelen ook

Provinciale weg N224 voert over de Ginkelse Heide en door natuurgebied Planken Wambuis. Niet alleen de wolf werd aangereden, edelherten en wilde zwijnen zijn op de drukke weg ook geregeld gesneuveld.

,,Vooropgesteld: de automobilist die de wolf zaterdag aanreed, kun je niet als schuldige aanwijzen. Maar er zou weleens mogen gekeken of je nog met 80 kilometer per uur door natuurgebieden moet rijden. Dat voelt toch bijna alsof het een verkapte snelweg is. En daar sterft nu zo’n prachtig roofdier. We zijn er kapot van. Niet alleen ik, maar ook de boswachters. De dood van deze jonge wolvin is een zwarte zaterdag voor de wildpopulatie op Veluwe.”

Het kadaver van de wolvin wordt voor sectie overgebracht naar de universiteit van Utrecht.