Boswachter woedend over gedumpt bankstel: ‘Het is ronduit asociaal’

Het is menig boswachter een doorn in het oog. Afvaldumpingen in de natuur. Zo ook Lennard Jasper, die een gedumpt bankstel aantrof in de Noord-Veluwse bossen. Op de foto die hij op Twitter plaatste, kwamen een hoop verbolgen reacties, maar helaas is deze afvaldumping geen uitzondering. ,,Ik wil laten zien dat er een hoop mensen zijn die dit doen’’, vertelt Jasper.