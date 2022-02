Bouchra D. emotioneel in rechtszaal na doodsteken van halfzus Anouk: ‘I love you’

Ruim 52.000 kinderen onder 12 hebben coronaprik gekregen

In de afgelopen weken hebben 52.047 kinderen onder de 12 een prik tegen het coronavirus gekregen. Dat is 4 procent van alle kinderen in deze leeftijdsgroep. 351 kinderen van 5 tot en met 11 jaar hebben ook al de tweede prik gehaald, waarmee ze volledig gevaccineerd zijn.

