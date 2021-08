Bouterse opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel voor decembermoorden

De Surinaamse krijgsraad heeft oud-president Desi Bouterse opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982. De 75-jarige Bouterse was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Hij had zich volgens Surinaamse media ziek gemeld.

De rechters handhaven de gevangenisstraf die Bouterse in 2019 kreeg opgelegd voor de moorden op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime. Omdat Bouterse tijdens dat proces nooit aanwezig was, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen.

Nog niet definitief

Bouterse bleef na zijn veroordeling in 2019 op vrije voeten. Hij mocht de behandeling van zijn zogeheten verzetzaak in vrijheid afwachten. Of Bouterse alsnog wordt opgepakt nu de krijgsraad vasthoudt aan zijn veroordeling, kwam vandaag tijdens de zitting niet aan de orde.

De veroordeling hoeft nog niet definitief te zijn. De advocaat van Bouterse krijgt veertien dagen de tijd om in beroep te gaan en heeft al gezegd dat ook te zullen doen. Ook de auditeur-militair, die optreedt als aanklager, kan in de komende twee weken nog bezwaar maken tegen de veroordeling.

Militair regime

Bouterse stond in de jaren tachtig aan het hoofd van een militair regime. Hij wordt er niet van verdacht dat hij in december 1982 persoonlijk mensen om het leven heeft gebracht in Fort Zeelandia in Paramaribo. De voormalige legerleider heeft gezegd het erg te vinden dat hij de Decembermoorden niet heeft zien aankomen.

De geruchtmakende moorden stonden een politieke carrière niet in de weg. Bouterse kon 28 jaar later president worden nadat zijn Nationale Democratische Partij de verkiezingen had gewonnen. Hij bleef tot 2020 aan de macht. Toen leed zijn partij een verkiezingsnederlaag en kon zijn rivaal Chan Santokhi president worden.

‘Uitstel van executie’

De veroordeling lag in de lijn der verwachting, zegt advocaat Gerard Spong. ,,De verwachting is uitgekomen.” De in Suriname geboren Spong verloor vrienden en vakgenoten tijdens de moorden in 1982 in Fort Zeelandia en is kenner van het Surinaams recht. ,,Ik had dit wel verwacht. Er lag al een uitvoerig verstekvonnis aan ten grondslag met 56 bewijsmiddelen. Daar was geen speld tussen te krijgen.”

Spong verwacht dat Bouterse in hoger beroep gaat, maar noemt dit ‘uitstel van executie’. De Nederlandse advocaat heeft namens de nabestaanden sinds het jaar 2000 geijverd voor de berechting van Bouterse.

Volledig scherm Advocaat Gerard Spong komt aan bij de rechtbank in Amsterdam. © ANP