Bouwers rekenen zich suf voor minder stikstof

De bouwsector dreigt in de knel te komen als er niet snel concrete maatregelen komen tegen de stikstofcrisis. Om toch te kunnen blijven bouwen, beperken aannemers de uitstoot van stikstof zo veel mogelijk.

Bouwers zijn sinds vorige week druk bezig met het bedenken van creatieve oplossingen voor nieuwe bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden: elektrische apparaten gebruiken in plaats van machines op diesel; grote vrachtwagens die ruim voor de bouwplaats stoppen, waarna de materialen worden overgeladen in elektrische voertuigen; bouwvakkers die ook voor de laatste kilometers overgezet worden in elektrische auto's.

,,We willen daarmee de uitstoot van stikstof op de bouwplaats zo laag mogelijk houden, zodat die niet in natuurgebieden komt’’, zegt directeur John de Beijer van Griesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen. Daar moesten bouwers al langer rekening mee houden, maar sinds de Raad van State in mei het stikstofbeleid onderuit haalde, zijn de normen veel strenger geworden.

Computerprogramma

Deze regio telt veel beschermde natuurgebieden. Vorige week is een update van een speciaal computerprogramma beschikbaar gekomen waarmee bouwers precies zien hoeveel stikstof wordt uitgestoten en of die in nabijgelegen natuurgebieden komt.

Is dat niet het geval, zowel bij de bouw als tijdens het gebruik van de gebouwen, dan kunnen bouwvakkers zonder natuurvergunning aan de slag. Daarmee kan de bouwsector in ieder geval een klein beetje uit de voeten. ,,We zijn nu heel veel aan het rekenen”, zegt Stefan van Duijnhoven van de Klok Groep uit Nijmegen. ,,Er zijn veel knoppen om aan te draaien, om de stikstofuitstoot omlaag te brengen.” Ook voor na de bouw: een toegangsweg anders aanleggen, huizen van speciale filters voorzien; het kan allemaal doorslaggevend zijn.

Geen vergunningen

Voor het merendeel van de 18.000 projecten die landelijk in de knel dreigen te komen door de stikstofcrisis is wel een natuurvergunning vereist. Zo lang Den Haag hiervoor geen duidelijke regels heeft opgesteld, verlenen provincies geen vergunningen, aldus de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth.

Het kabinet komt binnenkort met enkele maatregelen, maar die bieden waarschijnlijk geen soelaas voor de bouwsector. Daarmee is de kans op een nieuwe bouwcrisis groot, aldus brancheorganisatie Bouwend Nederland.