Bouwkraan valt om; kind aan dood ontsnapt

Studenten bekogelen agenten vanuit raam terwijl ze corona­feest­je vieren, politie woedend

20 september De politie is woedend op de studenten die zaterdag een feest met zo’n 60 man hielden in een pand aan de Oostzeedijk Beneden in Rotterdam. Agenten zagen zich gedwongen het illegale feest, waarbij bezoekers onder meer vanuit het raam agenten bekogelden met afval, met ‘gepast geweld’ te beëindigen. ‘Ze moeten zich kapotschamen!’