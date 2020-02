Bouwvakker overleden na ongeluk op bouwplaats in Eindhoven: ‘Er werd geschreeuwd: er ligt iemand onder’

Eisen tot 16 jaar cel: eigenaar Spyshop werd vermoord om signaal af te geven: zwijg!

15:05 Twee mannen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan medeplichtigheid aan de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker in 2015 verdwijnen daarvoor wat het Openbaar Ministerie betreft zestien en veertien jaar achter slot en grendel. In de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp sprak de aanklager van ‘een lafhartige moord’.