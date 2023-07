Bouwvakkers willen niet verplicht in het duurste en drukste seizoen op vakantie: dé bouwvak bestaat niet meer

Woningbran­den fors toegenomen in Nederland dankzij vergrij­zing en energie­tran­si­tie

Het aantal woningbranden in Nederland is in het eerste halfjaar fors toegenomen: voor het eerst zijn het er meer dan vierduizend. Dat betekent dat er in de eerste zes maanden van 2023 bijna elk uur bij iemand thuis brand is uitgebroken. ,,In de regelgeving zouden meer eisen moeten staan over hoe brandveilig een huis uiteindelijk is.”