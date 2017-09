Boyband Fource wint Junior Song Festival

De vier stoere knapen van Fource pakten vanavond de titel door in de finale af te rekenen met zangeressen Montana en Sezina. Geen onverdienstelijke opgave, aangezien de boyband nog maar kortgeleden samengesteld werd uit vier solo-artiesten.



De jury van het Songfestival liet de jongens tijdens de auditie weten dat het meer brood zag in in een groepje van vier dan in vier eenlingen en zo werd de boyband geboren. ,,Ik kende de andere jongens al wel, dus heel raar is het niet", zei het 14-jarige lid Jannes Heuvelman onlangs over de samensmelting in het Brabants Dagblad. Heuvelman kent de klappen van de zweep in de muziekwereld al enigszins door zijn ervaring als acteur in de musical Pinokkio en het theaterstuk De Kleine Blonde Dood.



Nu lonkt voor Jannes en zijn drie kompanen een muziekcarrière. Zijn droom: ,,De finale in Georgië winnen. En doorbreken in het theater, tot op internationaal niveau!"