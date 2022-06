Boze boeren onaangekondigd de snelweg op: acties op diverse plaatsen in Brabant

‘Knuffel­kont’ Mexx heeft uiterlijk, ras en leeftijd niet mee. En dus viert hij alwéér verjaardag in het asiel

Hij heeft een lief karakter, is gehoorzaam én is volgens zijn verzorgers een ‘enorme knuffelkont’. Toch wacht hond Mexx, een negenjarige Stafford, al meer dan een jaar op een nieuw baasje. Vorige week vierde hij zijn tweede verjaardag op rij in een asiel in Spijkenisse.

23 juni