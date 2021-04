Boze buurman blokkeert vrachtwagen Picnic: ‘Klanten worden hier mogelijk de dupe van’

Een vrachtwagen van boodschappenbezorgservice Picnic in Nieuwegein is vrijdagmiddag urenlang geblokkeerd door een bus die voor de uitgang was geparkeerd. Picnic maakt zich zorgen. „Door de blokkade komen bestelde paasboodschappen mogelijk te laat.”

Op het Nieuwegeinse bedrijventerrein Plettenburg is een 'hub’ van Picnic gevestigd. Daar komen iedere dag zo'n 3 tot 5 vrachtwagens met boodschappen, die in het pand worden overgeladen in de kenmerkende elektrische wagentjes van de boodschappenservice.

Maar vandaag ging dat even anders in Nieuwegein, één van de 43 hubs van Picnic. „Vanaf 12 uur heeft de buurman ons pand geblokkeerd door een bus voor de ingang neer te zetten”, vertelt Eduard Posthumus Meyjes van Picnic. „Er was juist een vrachtwagen binnengereden om te lossen, maar die kon er daarna niet meer uit. Maar die vrachtwagen, moest ’s middags nog langs meer steden om te leveren. Ook konden er geen nieuwe vrachtwagens meer in, waardoor wij onze wagentjes niet vol konden laden en boodschappen bij klanten konden brengen.”

Het gevolg: inwoners van Nieuwegein moesten wachten op hun boodschappen en krijgen ze niet, zoals dat bij Picnic gebruikelijk is, in het door hun gekozen tijdvak geleverd. „Dit legt onze hele operatie lam. Mensen die hun avondeten voor vanavond bij ons hadden besteld kregen dat niet op tijd.”

Quote Het paasweek­end staat voor de deur, veel mensen hebben extra ingeslagen. Duizenden klanten worden hier de dupe van. Eduard Posthumus Meyjes, Picnic

Zorgen over paasboodschappen

De politie kwam, maar die kon volgens Picnic niks doen omdat het om een privéterrein gaat. Rond 16.00 uur haalde de eigenaar van de bus het voertuig weg. Picnic begon aan een inhaalslag. „De eigenaar heeft aangegeven zaterdagochtend hetzelfde te gaan doen”, zegt Posthumus Meyjes. „Ik ben niet snel kwaad te krijgen, maar nu... We hebben veel ouderen die boodschappen bij ons doen zodat ze in coronatijd de winkel niet in hoeven. Het paasweekend staat voor de deur, veel mensen hebben extra ingeslagen. Duizenden klanten worden hier de dupe van.”

Maar waarom blokkeerde de buurman de vrachtwagen met zijn busje? Dat wil eigenaar Paul van den Berkmortel wel uitleggen. Hij bestrijdt de lezing van Picnic ten zeerste. Volgens hem veroorzaakt Picnic overlast aan zijn huurders en komt hij voor hen op. „Met de grote vrachtwagens van Picnic blokkeren ze de in- en uitrit van míjn terrein. Het zijn wel 5 vrachtwagens per dag, die dus 10 keer langskomen. Iedereen moet dan wachten omdat de hele weg vast staat. En dat is een noodweg, die hier niet voor bedoeld is. Daarom is er nu een nieuwe verkeersmaatregel van kracht. Vrachtwagens van 18 meter mogen er niet meer in. Maar daar houdt Picnic zich niet aan.”

Geen sprake van gedupeerde klanten

Vrijdagochtend is er een verkeersbord geplaatst op het privéterrein waar het pand dat Picnic huurt gevestigd is, waarop duidelijk vermeld staat dat te lange vrachtwagens het terrein niet meer op mogen. Omdat er tóch een vrachtwagen het terrein op kwam, heeft Van den Berkmortel zijn busje daarvoor geparkeerd. Hij geeft aan dat de vrachtwagen gelost had en dat Picnic dus de kleine wagentjes kon bevoorraden. Van duizenden gedupeerde Picnic-klanten is volgens hem geen sprake.

Al ruim een jaar is er overleg over de overlast die de huurders op dat terrein hebben van de grote vrachtwagens. Omdat door corona steeds meer mensen online boodschappen bestellen, is het aantal vrachtwagens en dus de overlast toegenomen, legt Van den Berkmortel uit. Nu was de maat vol.

Er is voorgesteld dat Picnic een andere ingang krijgt voor het pand, gelegen aan de openbare weg. Dat zou de overlast voor de huurders aan de andere kant van het terrein beperken. ,,Maar daar doet Picnic niks mee.” Zaterdag dient een kort geding tussen de twee partijen.

