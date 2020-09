Boze cafébezoeker rijdt met auto in op mensen in Rijsbergen en vlucht, politie start zoekactie

All-you-can-eat restaurant ontruimd en gesloten vanwege drukte: ‘Ik ben longpa­tiënt, dacht veilig te gaan eten’

11:14 Het Haagse restaurant Samen is gisteravond ontruimd door de politie omdat het te druk was binnen. Er zaten honderden gasten in het restaurant. Samen is op last van de gemeente nu gesloten.