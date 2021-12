Joyce (27) helpt elke week 90 gezinnen aan eten, maar belandt nu zelf op straat

De rode draad in het leven van Joyce is anderen helpen. Dat begon al op de middelbare school. Ze nam extra boterhammen mee voor een klasgenoot die het thuis slecht had. Zo kon het meisje toch wat eten in de pauze. Toen ze op zichzelf woonde hielp, ze meerdere gezinnen. Ze ging langs bij bakkers of ze wat brood konden missen. En zo breidde haar eigen ‘voedselbank’ zich langzaam uit. Eerst vanuit huis, toen vanuit een kelderbox, dat werd een parkeerplaats, en daarna een garage.